Chivu ha conquistato l'Inter. E la condizione fisica dei nerazzurri adesso è migliore

L'Inter di Cristian Chivu sta sempre più prendendo forma. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la chiave del lavoro del tecnico rumeno è cercare sempre di far divertire i calciatori, cambiando gli esercizi e mantenendo sempre alta la concentrazione. Rispetto al recente passato la differenza notevole sta in una preparazione fisica molto più meticolosa, che ha portato la squadra a essere più intensa pure negli ultimi minuti, quando la pressione non cala più, anzi aumenta. Così l'ex Parma ha conquistato il gruppo, andando avanti con le sue idee, scherzando pure quando ci sono stati due scivoloni consecutivi che avevano già fatto storcere il naso a parecchi.

Chivu ha trasferito i principi della rivoluzione all'interno dell'Inter, ma è chiaro che i progressi andranno confermati al rientro dopo la sosta, quando i nerazzurri si confronteranno con Roma e Napoli in trasferta. In mezzo ci sarà la trasferta in Belgio contro l'Union SG in Champions League. Quello che fa stare sereno l'allenatore sono la verticalità e la pressione alta che i suoi mettono in campo, proprio come richiede.

E quando Dumfries ha reagito male per il cambio, il tecnico non ha tradito la sua filosofia: le reazioni, ovviamente entro i limiti, vanno bene e lo fanno solamente contento. Dopo la polveriera post-Mondiale per Club, non era scontato arrivare dove è adesso.