Sampdoria-Palermo, formazioni ufficiali: Brunori titolare sfida il suo passato
TUTTO mercato WEB
Queste le formazioni ufficiali di Sampdoria-Palermo, gara che apre il 24° turno di Serie B:
SAMPDORIA 3-4-2-1: Martinelli; Abildgaard, Hadzikadunic, Viti; Di Pardo, Conti, Henderson, Cicconi; Pierini, Begic; Brunori
A disposizione: Ghidotti, Riccio, Ricci, Coda, Cherubini, Pafundi, Ferrari, Vulikic, Barak, Soleri.
Allenatore: Gregucci.
PALERMO 3-4-2-1: Joronen; Peda, Bani, Magnani; Pierozzi, Gomes, Ranocchia, Augello; Palumbo, Johnsen; Pohjanpalo
A disposizione: Gomis, Di Bartolo, Segre, Gyasi, Vasic, Giovane, Bereszynski, Le Douaron, Blin, Corona, Ceccaroni, Veroli.
Allenatore: Inzaghi.
Altre notizie Serie B
Editoriale di Raimondo De Magistris Kenan Yildiz alla Juventus può diventare il nuovo Del Piero o il nuovo Zidane: tutto ruota attorno a 14 partite. Per Comolli ora un rinnovo più complicato e altrettanto importante
Le più lette
2 Kenan Yildiz alla Juventus può diventare il nuovo Del Piero o il nuovo Zidane: tutto ruota attorno a 14 partite. Per Comolli ora un rinnovo più complicato e altrettanto importante
Ora in radio
17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Cinquecento giorni al Mondiale. Soncin scalda i motori della sua Italia in vista delle qualificazioni