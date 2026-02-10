Venezia-Modena, formazioni ufficiali: Lauberbach dal 1' con Adorante
Queste le formazioni ufficiali di Venezia-Modena, gara valida per la 24ª giornata di Serie B:
VENEZIA: Stankovic, Korac, Svoboda, Franjic, Hainaut, Perez, Busio, Doumbia, Compagnon, Adorante, Lauberbach. Allenatore: Stroppa.
A disposizione: Grandi, Schingtienne. Farji, Venturi, Sagrado, Lella, Dagasso, Duncan, Sverko, Bohinen, Casas, Pietrelli.
MODENA: Chichizola, Tonoli, Nador, Dellavalle, Beyuku, Santoro, Gerli, Pyyhtiä, Zanimacchia, De Luca, Defrel. Allenatore: Sottil.
A disposizione: Laidani, Pezzolato, Gliozzi, Ambrosino, Mendes, Massolin, Nieling, Adorni, Cotali, Cauz, Wiafe, Imputato.
