Empoli-Juve Stabia, i convocati di Abate: out anche Pierobon, sono sei gli assenti
La S.S. Juve Stabia 1907 comunica che, dopo l’allenamento odierno, il tecnico Ignazio Abate insieme al suo staff ha reso nota la lista dei 22 calciatori convocati per il match Empoli-Juve Stabia, valevole per la 24° giornata del campionato di Serie BKT, in programma domani, mercoledì 11 febbraio 2025, con inizio alle ore 20:00 presso la “Computer Gross Arena”.
Portieri: 1 Confente, 16 Signorini, 23 Boer.
Difensori: 2 Ricciardi, 6 Bellich, 14 Dalle Mura, 21 Kassama, 24 Carissoni, 33 Giorgini, 76 Mannini.
Centrocampisti: 8 Zeroli, 17 Ciammaglichella, 28 Torrasi, 29 Correia, 37 Maistro, 55 Leone, 77 Cacciamani, 98 Mosti.
Attaccanti: 7 Burnete, 9 Gabrielloni, 70 Dos Santos, 90 Okoro.
Diffidati: Giorgini.
Indisponibili: Battistella, Candellone, Diakite, Morachioli, Pierobon, Varnier.