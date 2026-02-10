Avellino-Frosinone, i convocati Alvini: sono cinque gli indisponibili
Attraverso i propri canali ufficiali il Frosinone ha reso nota la distinta con i nomi dei calciatori convocati dal tecnico Massimiliano Alvini per la gara in programma domani contro l'Avellino, valida per la 24ª giornata del campionato di Serie B.
Oltre agli infortunati Barcella, Monterisi e Gelli risultano assenti gli squalificati Kone e Anthony Oyono.
Portieri: Lolic, Palmisani, Pisseri
Difensori: Bracaglia, Calvani, Cittadini, Gelli J., Marchizza, Oyono J.
Centrocampisti: Caló, Cichella, Corrado, Koutsoupias, Grosso, Masciangelo, Ndow
Attaccanti: Fini, Fiori, Ghedjemis, Kvernadze, Raimondo, Vergani, Zilli
