Mondiali 2026, Dazn vicina ad acquisire i diritti Tv per l'Italia. Rai in corsa

Anche i Mondiali del 2026, organizzati negli Stati Uniti, Canada e Messico, potrebbero essere trasmessi in Italia da Dazn, già principale emittente del campionato di Serie A. È quanto riferisce Calcio e Finanza, che spiega come la piattaforma britannica sarebbe vicina a chiudere per l’acquisizione dei diritti della competizione, che trasmette già in Spagna e Giappone.

Da capire, se ci sarà la fumata bianca, come Dazn gestirebbe la trasmissione della rassegna iridata: il broadcaster scelse la distribuzione gratuita per il Mondiale per club, in condivisione con Mediaset. Sui Mondiali, peraltro, c’è anche la questione Rai: la tv di Stato è in corsa, ma in caso di qualificazione dell’Italia dovrebbe ovviamente acquisire i diritti per la trasmissione delle partite degli azzurri.

La FIFA assegnerà i diritti prima della disputa degli spareggi. Un tema centrale nelle valutazioni, per il mercato italiano: la presenza o meno della Nazionale cambia infatti completamente il probabile ritorno dell’investimento, dato che abbasserebbe la raccolta pubblicitaria.