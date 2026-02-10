Buffon: "Nazionale forte, ci sono parecchi campioni. Yildiz? Ha qualcosa fuori dal comune"

Gianluigi Buffon è davvero fiducioso di approdare al Mondiale. Il capo delegazione dell'Italia ne ha parlato ai microfoni di DAZN, spiegando come sta la Nazionale: "Posso mai dire che abbiamo dubbi di andarci? Sono convinto che abbiamo una squadra forte, dei giocatori affidabili, ci sono parecchi campioni e un allenatore speciale, oltre a una Federazione che sta mettendo a disposizione tutto il necessario per arrivare a quelle gare. L'importante è non avere rimpianti, poi si giocheranno le partite, vanno vinte… La fiducia di arrivarci nel migliore dei modi ce l'abbiamo e se non ce l'avessimo sarebbe grave".

Yildiz, utilizzando il gergo delle carte, è unico, leggendario, ultra raro o comune?

"Adesso è ultra raro. Se con la Juventus riuscirà a vincere la Champions sarà qualcosina sopra il leggendario perché quello che si intravede quando gioca è che abbia qualcosa fuori dal comune".

Pio Esposito invece?

"Arriverà un gradino sopra a tutto quello che voi pensiate possa arrivare perché ho avuto la fortuna di stare con lui e di vederlo muoversi in campo, fuori e negli spogliatoi. È un professionista, ha un'umiltà, una determinazione, una voglia di apprendere, un entusiasmo di stare nel gruppo che ho visto veramente a pochi. Oltre a un giocatore, è un ragazzo speciale. Sorprenderà di almeno un livello quello che voi pensate".

