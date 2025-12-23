Chukwueze sul periodo al Milan: "Non mi sono state date le opportunità che avrei voluto"

Samuel Chukwueze ha lasciato il Milan in estate per unirsi al Fulham, in Premier League, con la formula del prestito con diritto di riscatto eventualmente esercitabile da parte del club inglese. L'attaccante nigeriano ha parlato ai microfoni di ON Sport dal ritiro della propria Nazionale, tornando a commentare anche la sua avventura in rossonero.

Nel sottolineare le differenze fra il campionato italiano e quello britannico, Chukwueze è sembrato volersi togliere qualche sassolino dalle scarpe: "Per me non ce ne è una più semplice delle altre" - le sue parole riportate da MilanNews.it - ": ogni campionato ha il suo stile di gioco. Penso che in Serie A non mi è stato concesso tempo e non ho avuto le opportunità che avrei voluto. Ma questo succede nel calcio: devo continuare a lavorare con la testa bassa e magari ritornerò in Serie A, o in Liga oppure rimarrò in Premier League. Per il momento sono solamente concentrato sul Fulham e giocare con la fiducia che ho ritrovato".

Sulle differenze fra il suo Milan e quello attuale: "Il modulo e le tattiche sono diverse. Probabilmente le tattiche inglesi sono più adatte al mio stile di gioco rispetto a quelle italiane. Per questo adesso sono concentrato su quelle che mi danno il maggior beneficio". Poi sulle differenze tra Conceicao e Allegri ha aggiunto: "Ogni allenatore ha il suo stile e le sue idee di gioco a livello tattico. Quelle di Conceicao sono diverse da quelle di Allegri, quindi dipende da come cambia la formazione e lo stile: non posso paragonarli, ogni tecnico ha la sua filosofia”