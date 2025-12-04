Samuel Chukwueze, un riscatto che vale 28 milioni. Con doppietta al Manchester City

"È una bella sensazione segnare due gol, ma non lo è perdere". Samuel Chukwueze, con una doppietta al Manchester City, è stato uno dei protagonisti dell'infrasettimanale in Premier. "Penso di stare ritrovando me stesso, l'allenatore crede in me, i compagni di squadra mi spingono".

Il punto di partenza

L'estate del 2023 segna un punto per il Milan, con l'addio di Sandro Tonali - uno dei primi ceduti a peso d'oro - e il rinnovamento in attacco senza Ibrahimovic e Ante Rebic. Così, con Pulisic, arriva anche Samuel Chukwueze. Sembrerebbe l'inizio di una storia di successo, considerati gli oltre 20 milioni spesi per l'attaccante del Villarreal. Non sarà così: quasi sempre in panchina, solo 4 gol segnati in due stagioni, ricordato più per errori marchiani che non per serpentine ed esultanze.

La cessione

All'ultimo giorno di mercato, considerando che davanti c'è l'imbarazzo della scelta in una stagione senza coppe, Chukwueze si è trasferito in prestito al Fulham. Cifre più alte rispetto a Okafor, visto che il diritto di riscatto è fissato a 28 milioni di euro, non proprio una passeggiata.

Gli scenari di mercato

La doppietta contro il Manchester City, in sei minuti, può essere l'inizio di un nuovo capitolo per l'ex Villarreal. Perché finora era abbastanza evidente che, a certe cifre, non sarebbe stato riscattato. 229 minuti giocati finora, 2 gol e 3 assist e forse meriterebbe più spazio. Una sola presenza da titolare in Premier, ma è un dato che è destinato a migliorare. Altrimenti tornerà al Milan a giugno.