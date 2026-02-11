Man City-Fulham, formazioni ufficiali: c'è Donnarumma. Panchina per Reijnders
Di seguito le formazioni ufficiali di Manchester City-Fulham, valida per la 26ª giornata di Premier League:
MANCHESTER CITY (4-3-3): Donnarumma; Nunes, Dias, Guehi, Ait-Nouri; Bernardo Silva, Rodri, O'Reilly; Foden, Haaland, Semenyo. A disp. Trafford, Alleyne, Cherki, Khusanov, Lweis, Marmoush, Nico Gonzalez, Reijnders, Stones. All. Pep Guardiola.
FULHAM (4-2-3-1): Leno; Tete, Andersen, Bassey, Sessegnon; Iwobi, Berge; Wilson, Smith-Rowe, Chuwueze; Jimenez. A disp. Lecomte, Bobb, Castagne, Cuenca, Kevin, King, Reed, Robinson, Rodrigo Muniz. All. Marco Silva.
