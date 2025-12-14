Ci pensa Lautaro: l'Inter trova il gol a Marassi col suo capitano, 2-0 in casa del Genoa
L'Inter prende il largo al "Ferraris". La squadra di Cristian Chivu si porta sul 2-0 in casa del Genoa con Luataro Martinez. Il Toro riceve da Carlos Augusto sulla sinistra, si accentra e calcia in diagonale superando imparabilmente Leali.
