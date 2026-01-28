Ufficiale Clamoroso Maccabi Tel Aviv: esonerato l'allenatore a poche ore dal match col Bologna

Clamorosa decisione da parte del Maccabi Tel Aviv a pochissime ore dalla sfida contro il Bologna che si giocherà domani sera nell'ultimo atto della League Phase dell'Europa League. La società israeliana ha infatti esonerato il tecnico Zarko Lazetic.

Questa la nota a riguardo: "Maccabi Tel Aviv ha deciso di separarsi dal tecnico Zarko Lazetic e dal suo staff. Il proprietario Mitch Goldar spiega: "Ho parlato con Zarko e l'ho informato della decisione. Voglio ringraziarlo per il contributo dato al club durante il suo mandato, compreso il fatto di aver guidato la squadra al 26° titolo".

Dan Rodman è stato scelto come tecnico ad interim".