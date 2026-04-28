Il Bologna, non solo Italiano. C'è una squadra in bilico: in otto potrebbero salutare d'estate

Con una stagione ormai agli sgoccioli in casa Bologna ci si proietta già ad un estate e ad un mercato che si preannunciano bollenti. Per il futuro del club molto dipenderà da Vincenzo Italiano, da chi eventualmente prenderà il suo posto, e da quale modulo sceglierà di ripartire l'attuale tecnico dei felsinei se, eventualmente, dovesse rimanere. Fatte queste premesse, tuttavia, la società è pronta ad una massiccia rivoluzione e, come scrive il Corriere dello Sport, sono almeno otto i possibili partenti.

Salvo cambiamenti, il Bologna dovrebbe separarsi dal portiere Skorupski (e se così non dovesse essere, sarebbe da valutare la posizione di Ravaglia, alla luce della eventuale promozione a secondo di Pessina). Passando alla difesa, resta da capire se la Juventus riscatterà Holm o se lo svedese rientrerà a Casteldebole: nel primo caso dovrebbe essere acquistato un nuovo esterno destro, come dovrà essere acquistato un nuovo esterno sinistro al posto di Lykogiannis. E ancora: il Bologna ha il compito complicato di trovare un difensore centrale forte dovendo rimpiazzare Lucumì.

Così come servirà un centrocampista altrettanto forte che vada a sistemarsi al posto di Freuler. Anche capitan Ferguson non è così certo della permanenza e potrebbe chiedere la cessione. Con Sohm per nulla certo del riscatto, gli unici nomi che sembrano sicuri nel mezzo sono quelli di Pobega e Moro. In attacco, poi, dovrebbe essere ceduto Dominguez e poco ma sicuro Sartori e Di Vaio faranno il possibile per trovare una squadra a Dallinga e di conseguenza un valido sostituto.