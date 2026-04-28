Andy Diouf, già rimandato dall'Inter dopo pochi mesi. Probabile la sua cessione in estate

Venti milioni di euro, quando l'obiettivo era Manu Kone. L'Inter li ha spesi così per Andy Diouf, arrivato in estate dal Lens come quindicesimo acquisto più caro della sessione. Seconda esperienza all'estero alla tenera età di 22 anni, dopo avere giocato un anno con il Basilea, è stato anche recentemente convocato dalla Nazionale con più alternative al mondo nel suo ruolo, cioè quella francese.

Eppure qualcosa non è andato. Tanto che l'Inter stessa può metterlo sul mercato già a giugno, quando probabilmente riproverà a convincere la Roma per Koné. È sicuramente un giocatore di buono spessore, ma nelle 25 presenze stagionali - più una in Francia - non ha messo da parte nemmeno 600 minuti con la maglia dell'Inter. Evidentemente Christian Chivu non lo reputa adatto al suo tipo di gioco.

"L’Inter è un club ricco di storia, appena ho saputo della notizia non ci ho pensato un momento: non ci sono stati dubbi per me scegliere questo Club, è un onore essere qui. Essere un interista significa molte cose, sono molto fiero: non vedo l’ora di scendere in campo a San Siro. Mi piace giocare con la palla tra i piedi, gioco con personalità e mi piacciono i gesti tecnici e far vedere cosa posso fare con il pallone".