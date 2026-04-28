Gasp referente di Dybala? Il tecnico lo vuole con sé ma serve rivedere le condizioni del contratto

Quattro partite alla fine della stagione, quattro partite che per Paulo Dybala vogliono dire tutto o quasi: la Champions, il futuro, la conferma con la Roma. Come scritto dal Corriere dello Sport, la Joya punta a tornare protagonista dopo mesi da infortunato e contro la Fiorentina può tornare in campo dal 1'.

Gasperini si proverà ad affidare a lui per provare a raggiungere quel tanto agognato filotto contro i viola, il Parma, la Lazio e l'Hellas Verona che potrebbe tener vivo un sogno Champions che nella capitale, sponda giallorossa, manca ormai da sette stagioni.

Per farlo serviranno anche i gol di Dybala, che manca all'appuntamento all'Olimpico addirittura dal dicembre del 2024 e che proverrà a sfatare questo tabù già lunedì sera. L'obiettivo dell'argentino è mandare un messaggio anche alla società visto il contratto in scadenza il 30 giugno. Gasp lo vuole, lo considera una pedina importante per la nuova Roma si legge, ma servirà venirsi incontro perché gli 8 milioni percepiti adesso sono una cifra molto lontana da quella che hanno in mente i dirigenti del club, che potrebbero chiedere di inserire anche dei bonus legarti al rendimento. Nel frattempo il Boca Juniors non lo molla, con Paredes che potrebbe diventare il principale sponsor dell'operazione.