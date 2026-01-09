Serie A, manca ancora il campione d'inverno. Risultati e classifica aggiornata
Si è chiuso il girone d'andata di Serie A con il clamoroso dato di zero vittorie casalinghe. L'Inter guadagna terreno su Milan e Napoli ma non può ancora fregiarsi del titolo platonico di campione d'inverno, con una gara da recuperare sia per i nerazzurri che per i rossoneri.
PISA - COMO 0-3
68' Perrone, 76' e 90' + 6 Douvikas
LECCE - ROMA 0-2
14' Ferguson, 71' Dovbyk
SASSUOLO - JUVENTUS 0-3
16' aut. Muharemovic, 62' Miretti, 63' David
NAPOLI - VERONA 2-2
16' Frese (V), 27' rig. Orban (V), 54' McToiminay (N), 82' Di Lorenzo (N)
BOLOGNA - ATALANTA 0-2
37' e 42' Krstovic
TORINO - UDINESE 1-2
50' Zaniolo (U), 82' Ekkelenkamp (U), 87' Casadei (T)
PARMA - INTER 0-2
42' Dimarco, 90' + 8 Thuram
LAZIO - FIORENTINA 2-2
52' Cataldi (L), 56' Gosens (F), 89' rig. Gudmundsson (F), 90' + 5 rig. Pedro (L)
CREMONESE - CAGLIARI 2-2
4' Johnsen (Cr), 29' Vardy (Cr), 51' Adopo (Ca), 88' Trepy (Ca)
MILAN - GENOA 1-1
28' Colombo (G), 90' + 2 Leao (M)
CLASSIFICA
1. Inter 42
2. Milan 39
3. Napoli 38
4. Juventus 36
5. Roma 36
6. Como 33
7. Atalanta 28
8. Bologna 26
9. Lazio 25
10. Udinese 25
11. Sassuolo 23
12. Torino 23
13. Cremonese 22
14. Cagliari 19
15. Parma 18
16. Lecce 17
17. Genoa 16
18. Verona 13
19. Fiorentina 13
20. Pisa 12
MARCATORI
10 reti: Lautaro Martinez (Inter)
8 reti: Pulisic (Milan)
7 reti: Leao (Milan)
6 reti: Orsolini (Bologna), Paz e Douvikas (Como), Calhanoglu e Thuram (Inter), Yildiz (Juventus), Hojlund (Napoli)
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.