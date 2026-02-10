"È un segnale" Torino, protesta continua: Curva Maratona vuota anche con il Bologna

Protesta senza fine in casa del Torino, fra il cuore caldo dei tifosi granata. Come successo nell'ultima partita giocata in casa dalla squadra di Marco Baroni, infatti, la Curva Maratona ha annunciato che replicherà l'iniziativa anche nella prossima gara prevista contro il Bologna, domenica alle 18.

Una nuova forma di contestazione inaugurata a fine gennaio, quando anche la Curva Primavera aveva aderito alla cosa. "Curva vuota, avanti con la Curva vuota! Rimarremo tutti fuori dallo stadio, come contro il Lecce due settimane fa", l'annuncio. Sul volantino diffuso via social si legge: "Domenica la Curva Maratona resterà vuota per tutta la partita. Non è disinteresse. Non è abbandono. È un segnale. Anche per la partita contro il Bologna la Curva Maratona ha deciso di continuare a non essere presente. Ribadiamo che è il modo più chiaro per far capire alla società a cosa può andare incontro se non arriveranno cambiamenti reali.

Una scelta che va anche contro i nostri ideali, perché noi la Curva non la lasciamo mai, ma che continua a essere necessaria per difendere il Torino. O si cammina tutti nella stessa direzione, o questo segnale perde forza. La Curva che manca parla più di qualsiasi coro. Quello che dirà domenica è semplice: così non va più. La Maratona seguirà e sosterrà la squadra in trasferta, ma fino a data da definirsi rimaniamo su questa linea per quanto riguarda le partite in casa». Firmato: «Maratona 12, il Toro siamo noi!".