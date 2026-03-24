TMW Come sta andando l'avventura di Mateo Retegui in Arabia Saudita

Aggrappati alle giocate del centravanti dell'Al Qadisiyah. Che detta così non sembra il massimo della vita e della fiducia. Però quella di Mateo Retegui in Arabia Saudita è certamente una storia diversa. Non è un nome alla Cristiano Ronaldo, ci mancherebbe, ma neppure con l'appeal di Firmino e allora lo strapagano sì in Saudi ma non in una delle squadre 'top' del Fondo d'Investimento nonostante arrivasse come capocannoniere della Serie A.

Ma come sta andando l'avventura di un giocatore al quale Gennaro Gattuso non può e non vuole rinunciare in questa missione complicatissima ma non certo impossibile per l'Italia? Si parte giovedì sera, a Bergamo, semifinale dei playoff verso il Mondiale in Nord e Centro America, poi eventuale finale (o mestissima amichevole) in Galles o Bosnia in caso di successo. Segna, e mica poco, Mateo da San Fernando. Il ventiseienne argentino, passaporto italiano, in Saudi Pro League ne ha fatti 15 in 25 partite e 3 in 2 in King's Cup.

Il tutto con un'ottima regolarità. E' stato al massimo tre partite (la quarta era assente) nel 2026 senza segnare in campionato di fila, quattro quando doveva rodare il motore tra settembre e ottobre a inizio avventura. E poi non gioca in una delle grandissime, però se l'Al-Qadsiyah è quarto in Saudi Pro League a -7 dall'Al-Nassr di CR7 è anche grazie alle giocate di Retegui. Ben per l'Italia e per Gattuso. Oltre le apparenze saudite.