Italiano ai quarti di Europa League, QS in prima pagina: "Bologna epico, è Euro volo"

La prima pagina di QS è dedicata all'impresa del Bologna, che batte la Roma 4-3 all'Olimpico agli ottavi di finale di Europa League e conquista l'accesso ai quarti: "Bologna epico, è Euro volo - si legge -. Roma battuta 4-3 ai supplementari, quarti con l'Aston Villa".

"È un'impresa - ha sottolineato ieri Vincenzo Italiano in conferenza stampa -. Arrivare in questo stadio, con questo clima contro una squadra che era una montagna da scalare, posso dire solo che è un'impresa. Vedere poi che segna un calciatore entrato dalla panchina è sempre un orgoglio. Il gap nelle due partite si è assottigliato: complimenti ai ragazzi. Andiamo avanti in una coppa onorata dal primo giorno, saremo sfavoriti anche ai quarti. Avevo detto ai ragazzi di far venire fuori una gara con tante gare all'interno: sono stati bravissimi a non subire. Riuscire a fare ciò è un merito, sapevamo di poter soffrire ma anche di venir fuori. I subentrati hanno fatto molto bene, hanno dato una marcia in più. Grande maturità, questo stadio può intimorire, ma noi siamo stati bravi".

Nel taglio altro trova spazio l'intervista a Lele Adani con focus sulla Nazionale ("Adani: 'Italia, ora dacci la gioia. Ringhio ci porta ai Mondiali'"), mentre nel taglio basso spicca un box dedicato al mercato di Inter e Milan ("Priorità bomber: l'Inter lo blinda, il Milan lo cerca. In casa nerazzurra rinnovo pronto per Esposito. Il Diavolo deve scegliere tra Retegui e Kean").