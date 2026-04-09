Como, la proprietà ha immesso quasi 250 milioni in due anni. Per coprire rosso e per riserva
Gli amministratori del Como hanno pompato quasi 250 milioni di euro negli ultimi due anni per la continuità aziendale. Si evince questo dal prospetto pro forma di Consolidamento che è stato redatto dal club per la licenza UEFA. Prima ci sono i 166,8 milioni di euro fra coprire il rosso di 132 milioni al 30 giugno 2025, poi altri 79,3 milioni per la stagione in corso: circa 69 milioni per l'indice di liquidità (e sbloccare il mercato di gennaio), altri 10 milioni per ulteriori perdite straordinarie.
“Il Gruppo chiude il Prospetto pro-forma di Consolidamento al 30 giugno 2025 con una perdita pari a Euro 132,067 migliaia e presenta un patrimonio netto positivo pari ad Euro 53,682 migliaia. Gli amministratori ritengono che il Gruppo disponga delle risorse necessarie per proseguire nella propria attività in futuro […]”
“Questo anche in considerazione dei versamenti effettuati dal socio nel corso dell’esercizio per complessivi Euro 166.783 migliaia, di cui Euro 133,550 migliaia verso la società Como ed Euro 33,233 migliaia verso al società Sent Italy. Inoltre, successivamente alla chiusura dell’esercizio, il socio ha provveduto a effettuare ulteriori versamenti per complessivi Euro 79.262, di cui Euro 69,162 migliaia verso la società Como ed Euro 10,1 migliaia verso la società Sent Italy”.
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