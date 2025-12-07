Como, 2025 finito per Alvaro Morata: c'è lesione, i tempi di recupero

“Sembra che si sia fatto male all'adduttore”. Cesc Fabregas lo aveva anticipato, e sembra averci preso. Alvaro Morata, uscito dolorante dalla sconfitta del Como a San Siro con l’Inter, si è sottoposto nella giornata di oggi, secondo quanto riferito da Sky Sport, ai primi accertamenti per capire l’entità dell’infortunio subito.

L’attaccante spagnolo, fanno sapere i colleghi dell’emittente satellitare, ha riportato una lesione all’adduttore della coscia sinistra: lo stop sarebbe di almeno quattro settimane, con il 2025 finito.

Se questo calendario fosse confermato, per Morata il rientro sarebbe da fissare tra Como-Bologna (in programma il 10 gennaio) e Como-Milan (il 15 gennaio).