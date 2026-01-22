Il Como irrompe sul mercato: Kaiki vicinissimo, può arrivare subito anche Cuenca

Non solo Juventus e Napoli, società attivissime sul mercato in queste ore: i bianconeri stanno definendo col Fenerbahce la trattative per Youssef En-Nesyri, mentre il Napoli è in chiusura per Giovane dell'Hellas Verona. Fra questi due club si inserisce anche il Como che, al netto delle ammissioni di immobilismo in questa sessione, è pronto a chiudere due colpi secondo Sky Sport.

Il primo è Kaiki Bruno, esterno sinistro brasiliano di proprietà del Cruzeiro: la società lariana ha affondato il colpo e secondo l'emittente l'operazione è vicinissima alla fumata bianca. Il cartellino del giocatore dovrebbe costare circa 10 milioni di euro considerando anche i bonus, con il Como che è riuscito a limare le iniziali richieste del club verdeoro che era partito da una domanda da 15 milioni di euro.

L'altro nome è quello di Andrés Cuenca, difensore classe 2007 di proprietà del Barcellona. Il Como aveva già bloccato il giocatore per l'estate, quando scadrà il suo contratto coi blaugrana, ma l'intenzione è quella di anticipare l'operazione già in questa sessione invernale. Cuenca non arriverà subito a Como però: l'idea è infatti quella di definire il suo arrivo per poi mandarlo a giocare in prestito, con lo Sporting Gijon che si è già mosso in questo senso.