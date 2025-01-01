Como, annuncio ufficiale su Morata: arriva in prestito con obbligo di riscatto dal Milan

Il Como ha confermato sul proprio sito ufficiale l'approdo in prestito di Alvaro Morata dal Milan: "Il Como 1907 annuncia l’arrivo, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto, di Álvaro Morata. L’ attaccante arriva a Como dopo aver vestito le maglie di Real Madrid, Juventus, Chelsea, Atlético Madrid e della nazionale spagnola. Con i suoi club, Morata ha vinto due titoli di Champions League, una Supercoppa UEFA, una Coppa del Mondo per club FIFA, due titoli di Serie A, due titoli della Liga e un titolo della Süper Lig turca. Il suo palmares include anche tre Coppe Italia, una FA Cup, l’Europa League e diverse Supercoppe nazionali.

Con la maglia della Spagna, Morata ha collezionato 86 presenze e 37 gol, che lo collocano tra i migliori marcatori di tutti i tempi del suo Paese. Ha guidato la nazionale alla vittoria agli Europei 2024 e nella Nations League 2023".

Cesc Fàbregas ha dichiarato: “Conosco Álvaro da molti anni e ho sempre apprezzato il suo modo di giocare e di stare nello spogliatoio. È un attaccante intelligente, capace di dare il meglio nei momenti più importanti, e un compagno di squadra che trascina tutti quelli che lo circondano. Siamo molto felici di averlo qui al Como”.