Como, Baturina: "L'atmosfera è buona, dobbiamo continuare"

Nel pre partita di Genoa-Como, sfida valida per la 34esima giornata di Serie A Enilive, il centrocampista Lariano Martin Baturina è intervenuto ai microfoni di DAZN per presentare la sfida contro il Grifone.

Come sono stati questi giorni?

“L’atmosfera è buona, abbiamo lasciato alle spalle quello che è successo. Adesso dobbiamo continuare”.

