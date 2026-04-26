Como, Baturina: "L'atmosfera è buona, dobbiamo continuare"
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Nel pre partita di Genoa-Como, sfida valida per la 34esima giornata di Serie A Enilive, il centrocampista Lariano Martin Baturina è intervenuto ai microfoni di DAZN per presentare la sfida contro il Grifone.
Come sono stati questi giorni?
“L’atmosfera è buona, abbiamo lasciato alle spalle quello che è successo. Adesso dobbiamo continuare”.
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