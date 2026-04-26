AS dà l'annuncio: il Real Madrid esercita l'opzione per il riacquisto di Nico Paz

Nonostante la stagione debba ancora finire e ci sia ancora in ballo il prestigioso traguardo Champions, Nico Paz può già pensare al suo futuro ce sarà a forti tinte bianche. Come ha annunciato questa mattina il quotidiano AS, infatti, il Real Madrid ha deciso di esercitare l'opzione per il riacquisto dell'argentino. l termine ultimo tale opzione è il 30 maggio, ma a Valdebebas hanno già chiarito il futuro del giocatore.

Già informate tutte le parti in causa, compresi il Como e il suo tecnico Cesc Fabregas che erano consapevoli di potersi godere le prestazioni di di Nico Paz solo a tempo determinato. Dopo una prima stagione in Italia già buona, con 6 gol e 9 assist in 35 partite, il 10 lariano è nettamente migliorato nell'annata in corso mettendo a segno 13 reti tra campionato e Coppa Italia e fornendo 8 passaggi vincenti. Un rendimento ha contribuito a portare il club di Suwarso fino alle semifinali di Coppa Italia e a giocarsi l'Europa fino alle ultime giornate.

Nico Paz ora è chiamato a finire alla grande al Como, per poi giocarsi le sue chance con i Blancos. Sfumata dunque, a meno di colpi di scena clamorosi durante l'estate, la possibilità di vederlo in Italia anche il prossimo anno. L'Inter, in particolare, si era interessata a lui negli ultimi mesi ritenendolo il profilo ideale per dare una ventata di aria nuova al reparto offensivo.