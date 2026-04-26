TMW La sfida a distanza. Parte il conto alla rovescia: chi tra Arezzo e Ascoli conquisterà la B?

Dopo aver archiviato il Girone A (QUI il resoconto della situazione), la Serie C torna in campo quest'oggi con il Girone B e il C, che si giocheranno rispettivamente alle ore 14:30 e alle 18:00. 38ª e ultima giornata del campionato, con gli ultimi verdetti che verranno quindi emessi nel pomeriggio.

E cresce la febbre della sfida a distanza tra Arezzo e Ascoli, con gli ultimi 90' - più recupero - della regular season che decideranno chi conquisterà la promozione diretta in Serie B. Le due formazioni sono attualmente a pari punti, 77 quelli finora conquistati, ma il vantaggio - e anche il primo posto della classifica - è appannaggio dei toscani, che hanno dalla loro gli scontri diretti, che varrebbero il salto di categoria in caso di ulteriore parità di punteggio al termine della giornata odierna. È infatti quello degli scontri diretti il primo criterio da considerare in questo caso, e l'Arezzo - considerando i risultati dei due match - è in vantaggio per 3-2; il gol segnato nel confronto di ritorno, perso, tiene comunque vivi gli amaranto.

Attenzione però, al 'Città di Arezzo' arriverà una Torres che deve centrare la salvezza diretta, e non renderà facile la vita ai padroni di casa. Sulla carta potrebbe apparire più agevole il confronto dell'Ascoli, che affronterà il Campobasso già certo del quarto posto che non può essere migliorabile, ma i lucani vorranno chiudere al meglio la regular season. I nervi faranno tanto.