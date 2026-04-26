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Serie C, risultati parziali ultima giornata: nel Girone B l'Arezzo sarebbe promosso. Inguaiata la Torres

Serie C, risultati parziali ultima giornata: nel Girone B l'Arezzo sarebbe promosso. Inguaiata la TorresTUTTO mercato WEB
© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Claudia Marrone
Oggi alle 15:23Serie C
Claudia Marrone

Dopo aver archiviato, nella serata di ieri, il Girone A, torna quest'oggi in campo la Serie C, per la 38ª e ultima giornata, che vedrà giocarsi il Girone B e il C: si è partiti alle 14:30 con il raggruppamento del centro Italia - unico a dover ancora definire la squadra promossa in Serie B -, e da poco si sono conclusi i primi tempi dei match.

Fari chiaramente puntati su Arezzo e Campobasso, per la sfida a distanza che riguarda la formazione toscana e l'Ascoli, impegnato in Molise: gli scontri diretti sorridono alla capolista Arezzo, che si è per altro portata in vantaggio sulla Torres, a differenza dei marchigiani che sono fermi sul pareggio. Un vantaggio pesante quello del Cavallino Rampante, che allo stato attuale condanna i sardi ai playout, non solo per il vantaggio in sé, ma anche perché la Sambenedettese è avanti sulla Vis Pesaro.

Di seguito il punto della situazione:

38ª GIORNATA – 25-26 APRILE 2026
GIRONE B
Ora in campo (parziale)
Arezzo-Torres 1-0
40' Tavernelli
Campobasso-Ascoli 0-0
Forlì-Perugia 0-0
Gubbio-Pineto 1-0
24' Carraro
Guidonia Montecelio-Carpi 1-2
28' Figoli (C), 32' Spavone (G), 45'+2 Zagnoni (C)
Juventus Next Gen-Bra 2-1
8' Gunduz (J), 25' Oboavwoduo (J), 28' Rabuffi (B)
Pontedera-Livorno 0-1
19' Peralta
Ternana-Pianese 1-0
8' Kerrigan
Vis Pesaro-Sambenedettese 0-1
20' Zini
Riposa: Ravenna

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 77, Ascoli 77, Ravenna 73*, Campobasso 56, Juventus Next Gen 52, Pineto 50, Ternana 48, Pianese 47, Vis Pesaro 46, Gubbio 45, Livorno 40, Forlì 39, Guidonia Montecelio 38, Carpi 37, Perugia 37, Torres 36, Sambenedettese 34, Bra 31, Pontedera 20

N.B. - * una gara in più
Pontedera retrocesso in Serie D
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Domenica 26 aprile, ore 18:00
Atalanta U23-Catania
Picerno-Sorrento
Benevento-Audace Cerignola
Casertana-Giugliano
Cavese-Cosenza
Crotone-Latina
Foggia-Salernitana
Potenza-Monopoli
Team Altamura-Casarano
Trapani-Siracusa

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 81, Catania 69, Salernitana 66, Cosenza 66, Casertana 65, Crotone 61, Monopoli 55, Casarano 53, Audace Cerignola 53, Potenza 48, Team Altamura 45, Atalanta U23 44, Cavese 41, Picerno 39, Latina 39, Sorrento 38, Giugliano 36, Foggia 27, Siracusa 25, Trapani 23

N.B. - Benevento promosso in Serie B; Trapani retrocesso in Serie D
Trapani penalizzato di 25 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 11 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE A
Già giocate
Alcione Milano-Albinoleffe 2-1
20' Ciappellano (AM), 55' Bright (AM), 67' Astrologo (AL)
Arzignano Valchiampo-Pro Vercelli 3-0
51' Nanni, 58' Mattioli, 73' Moretti
Cittadella-Giana Erminio 0-2
49' Ferri, 66' Galeandro
Dolomiti Bellunesi-Trento 0-0
Inter U23-Union Brescia 0-1
78' Crespi
Lumezzane-Virtus Verona 4-1
22' Anatriello (L), 29' Caccavo (L), 44' Ghiliani (L), 45+2' Mancini (L), 89' [aut.] Paghera (L)
Ospitaletto-Novara 0-2
6' [aut.] Casali (O), 30' Lanini (N)
Pergolettese-Lecco 3-0
11' Corti, 45+1' Ferrandino, 65' Roversi
Renate-Pro Patria 2-1
31' Tunjov (P), 32' Vesentini (R), 87' Delcarro (R)
Triestina-Vicenza 1-6
17', 35' e 52' Morra (V), 32' Costa (V), 49' e 58' Reda (V), 73' Voca (T)

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 89, Brescia 69, Renate 64, Lecco 64, Trento 63, Cittadella 59, Lumezzane 56, Alcione Milano 55, Arzignano Valchiampo 53, Giana Ermnio 52, AlbinoLeffe 50, Inter U23 48, Novara 47, Pro Vercelli 46, Ospitaletto 45, Pergolettese 41, Dolomiti Bellunesi 40, Virtus Verona 25, Pro Patria 23, Triestina 12

N.B. - Vicenza promosso in Serie B; Triestina, Pro Patria e Virtus Verona retrocesse in Serie D
(CLICCA QUI per il recap completo)

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