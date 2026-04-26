Serie C, risultati parziali ultima giornata: nel Girone B l'Arezzo sarebbe promosso. Inguaiata la Torres

Dopo aver archiviato, nella serata di ieri, il Girone A, torna quest'oggi in campo la Serie C, per la 38ª e ultima giornata, che vedrà giocarsi il Girone B e il C: si è partiti alle 14:30 con il raggruppamento del centro Italia - unico a dover ancora definire la squadra promossa in Serie B -, e da poco si sono conclusi i primi tempi dei match.

Fari chiaramente puntati su Arezzo e Campobasso, per la sfida a distanza che riguarda la formazione toscana e l'Ascoli, impegnato in Molise: gli scontri diretti sorridono alla capolista Arezzo, che si è per altro portata in vantaggio sulla Torres, a differenza dei marchigiani che sono fermi sul pareggio. Un vantaggio pesante quello del Cavallino Rampante, che allo stato attuale condanna i sardi ai playout, non solo per il vantaggio in sé, ma anche perché la Sambenedettese è avanti sulla Vis Pesaro.

Di seguito il punto della situazione:

38ª GIORNATA – 25-26 APRILE 2026

GIRONE B

Ora in campo (parziale)

Arezzo-Torres 1-0

40' Tavernelli

Campobasso-Ascoli 0-0

Forlì-Perugia 0-0

Gubbio-Pineto 1-0

24' Carraro

Guidonia Montecelio-Carpi 1-2

28' Figoli (C), 32' Spavone (G), 45'+2 Zagnoni (C)

Juventus Next Gen-Bra 2-1

8' Gunduz (J), 25' Oboavwoduo (J), 28' Rabuffi (B)

Pontedera-Livorno 0-1

19' Peralta

Ternana-Pianese 1-0

8' Kerrigan

Vis Pesaro-Sambenedettese 0-1

20' Zini

Riposa: Ravenna

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 77, Ascoli 77, Ravenna 73*, Campobasso 56, Juventus Next Gen 52, Pineto 50, Ternana 48, Pianese 47, Vis Pesaro 46, Gubbio 45, Livorno 40, Forlì 39, Guidonia Montecelio 38, Carpi 37, Perugia 37, Torres 36, Sambenedettese 34, Bra 31, Pontedera 20

N.B. - * una gara in più

Pontedera retrocesso in Serie D

Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C

Domenica 26 aprile, ore 18:00

Atalanta U23-Catania

Picerno-Sorrento

Benevento-Audace Cerignola

Casertana-Giugliano

Cavese-Cosenza

Crotone-Latina

Foggia-Salernitana

Potenza-Monopoli

Team Altamura-Casarano

Trapani-Siracusa

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 81, Catania 69, Salernitana 66, Cosenza 66, Casertana 65, Crotone 61, Monopoli 55, Casarano 53, Audace Cerignola 53, Potenza 48, Team Altamura 45, Atalanta U23 44, Cavese 41, Picerno 39, Latina 39, Sorrento 38, Giugliano 36, Foggia 27, Siracusa 25, Trapani 23

N.B. - Benevento promosso in Serie B; Trapani retrocesso in Serie D

Trapani penalizzato di 25 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 11 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE A

Già giocate

Alcione Milano-Albinoleffe 2-1

20' Ciappellano (AM), 55' Bright (AM), 67' Astrologo (AL)

Arzignano Valchiampo-Pro Vercelli 3-0

51' Nanni, 58' Mattioli, 73' Moretti

Cittadella-Giana Erminio 0-2

49' Ferri, 66' Galeandro

Dolomiti Bellunesi-Trento 0-0

Inter U23-Union Brescia 0-1

78' Crespi

Lumezzane-Virtus Verona 4-1

22' Anatriello (L), 29' Caccavo (L), 44' Ghiliani (L), 45+2' Mancini (L), 89' [aut.] Paghera (L)

Ospitaletto-Novara 0-2

6' [aut.] Casali (O), 30' Lanini (N)

Pergolettese-Lecco 3-0

11' Corti, 45+1' Ferrandino, 65' Roversi

Renate-Pro Patria 2-1

31' Tunjov (P), 32' Vesentini (R), 87' Delcarro (R)

Triestina-Vicenza 1-6

17', 35' e 52' Morra (V), 32' Costa (V), 49' e 58' Reda (V), 73' Voca (T)

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 89, Brescia 69, Renate 64, Lecco 64, Trento 63, Cittadella 59, Lumezzane 56, Alcione Milano 55, Arzignano Valchiampo 53, Giana Ermnio 52, AlbinoLeffe 50, Inter U23 48, Novara 47, Pro Vercelli 46, Ospitaletto 45, Pergolettese 41, Dolomiti Bellunesi 40, Virtus Verona 25, Pro Patria 23, Triestina 12

N.B. - Vicenza promosso in Serie B; Triestina, Pro Patria e Virtus Verona retrocesse in Serie D

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