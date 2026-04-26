Kean assente al Franchi, Vanoli: "Lo sto facendo lavorare tanto perché ne abbiamo bisogno"

Mister Paolo Vanoli, intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio col Sassuolo per 0-0, ha risposto anche a una domanda sull'assenza di Kean sulle tribune del Franchi. Queste le dichiarazioni in merito del tecnico viola:

Le fa piacere che Kean non fosse nemmeno allo stadio?

"Lo sto facendo lavorare tanto perché ne abbiamo bisogno. Sta facendo le doppie sedute e farà di tutto per aiutarci da qui alla fine".

Sulle tante occasioni sbagliate oggi in attacco, senza Kean e neanche Piccoli, Vanoli ha poi aggiunto: "È mancanza di determinazione e di cattiveria. Gud ha interpretato molto bene il ruolo. Abbiamo fatto una buonissima prestazione contro una squadra che sta facendo benissimo, facendo anche attenzione alle ripartenze. Meritavamo i tre punti alla grande, nelle ultime partite abbiamo preso solo tre gol e stiamo diventando squadra".

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