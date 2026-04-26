TMW I tifosi della Juve caricano la squadra in vista del Milan: "Vogliamo l'Europa, fuori i c***ioni"

I tifosi della Juventus si sono recati a Milano per salutare e caricare la squadra al momento del suo arrivo in città, in vista del big match di stasera col Milan, valido per il 34° turno di Serie A. Questo, secondo quanto raccolto da TMW, il discorso rivolto ai giocatori:

"Oggi siamo qua: siamo venuti per salutarvi, per farvi sentire a casa, per farvi capire che noi ci siamo e ci saremo sempre, e vi seguiremo ovunque andiate. Una cosa sola vogliamo da voi: la grinta, il cuore e la maglia sudata. Vogliamo andare in Europa con voi l’anno prossimo e vogliamo lottare per lo scudetto. Quindi stasera fuori i coglioni".