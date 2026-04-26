Un gol e un palo a Marassi, per ora decide Douvikas: Como avanti al riposo 1-0 sul Genoa

Si è chiusa la prima frazione di gara al "Ferraris" con il Como che va negli spogliatoi in vantaggio 1-0 sul Genoa grazie al gol realizzato da Douvikas.

La sblocca Douvikas

Parte molto forte la squadra di casa contro la mobilità dei lariani. La prima occasione è proprio dei rossoblù con una verticalizzazione per Vitinha, abile ad aggirare Butez in uscita ma la sua conclusione termina sull’esterno della rete. Al decimo la sbloccano i lombardi con un cross al bacio di Da Cunha per Douvikas abile di testa a superare Bijlow con un imperioso stacco di testa. Al 23’ una giocata monumentale di Nico Paz porta l’argentino a liberarsi di Amorim e Frendrup e a calciare dal limite dell’area in diagonale con il pallone che si perde a fondo campo.

Palo di Nico Paz

Al 27’ errore clamoroso di Butez che, nel tentativo di effettuare l’ennesimo passaggio orizzontale, per poco non innescava Vitinha abile ad intercettare il pallone. Il portoghese scivola sul più bello e non ne approfitta. Occasione d’oro per la squadra di Fabregas quando Valle effettua un cross per la testa di Nico Paz che svetta al centro ma colpisce il palo. Il Grifone prova a pungere su un calcio da fermo con una torre di Ostigard per Otoa ma Butez blocca tutto.