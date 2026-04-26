TMW Il Renate sorprende, ma non dovrebbe. È terzo posto finale, ma per la terza volta nella storia

Si è concluso ieri il Girone A di Serie C, con la terza serie italiana che oggi - con le gare degli altri due raggruppamenti - manderà in archivio la regular season. 38 giornate quindi giocate, che per quel che riguarda il raggruppamento del nord Italia hanno visto il terzo posto del Renate, che ha guadagnato due posizioni rispetto a quelle che aveva quando mancavano 90' al termine (CLICCA QUI per il recap completo del raggruppamento): la vittoria sulla Pro Patria, unita al pari del Trento e al ko del Lecco, è stata quindi decisamente molto produttiva.

Ma attenzione, non ci si deve far ingannare da questo terzo posto, celebrato giustamente anche dal club stesso. È infatti la terza volta nella storia che i nerazzurri brianzoli centrano il terzo gradino del podio del proprio raggruppamento: era accaduto sia nella stagione 2019-2020 che in quella successiva, il campionato 2020-2021. E, a guardarla tutta, nella storia professionistica della società c'è anche un secondo posto, nel campionato 2013-2014, quando però la Serie C era divisa in Prima e Seconda Divisione (dove militava il Renate).

Non è quindi forse giusto meravigliarsi tanto quando il Renate centra questi risultati, solo perché è la squadra di un comune di circa 4.000 abitanti di cui si parla poco; la storia parla per i nerazzurri, e nei 16 anni di professionismo si ravvisano solo due stagioni sotto tono. E chissà che questo anno non alzino ulteriormente l'asticella nel corso dei playoff...