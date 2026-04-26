Rocchi e il saluto agli arbitri: "Avrei voluto farlo diversamente". Ciampi pronto a sostituirlo

Il candidato numero uno per sostituire Gianluca Rocchi fino al termine del campionato è Maurizio Ciampi, che ha arbitrato dal 2001 al 2014 e, fino all'estate 2025, è stato responsabile della CAN C. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, per il futuro molto dipenderà anche in base agli eventi di martedì, che vedranno Antonio Zappi, ex numero uno dell'AIA, comparire davanti al Collegio di Garanzia del CONI.

Gianluca Rocchi è uscito anche materialmente dal gruppo della CAN, congedandosi ieri sera tardi con un messaggio: "Ciao ragazzi, avrei voluto salutarvi diversamente". La rosea prosegue e spiega come l'ormai ex designatore per la Serie A avrebbe anche aggiunto: "Date il massimo, come sempre". L'ex arbitro ci ha tenuto a precisare che sarà sempre e comunque al fianco dei direttori di gara, anche in un momento per lui complicato come questo che sta affrontando.