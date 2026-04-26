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Terremoto arbitri: Rocchi e Gervasoni indagati per frode sportiva, entrambi si sono autosospesi

Terremoto arbitri: Rocchi e Gervasoni indagati per frode sportiva, entrambi si sono autosospesiTUTTO mercato WEB
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Giacomo Iacobellis
Oggi alle 00:56I fatti del giorno
Giacomo Iacobellis

Il nuovo terremoto nel mondo del calcio italiano ruota attorno alla figura di Gianluca Rocchi. Il designatore della CAN A e B è finito al centro di un’indagine della Procura di Milano per concorso in frode sportiva e ha deciso di autosospendersi con effetto immediato. Una scelta definita "sofferta", ma ritenuta necessaria per garantire serenità al gruppo arbitrale e permettere il regolare svolgimento dell’iter giudiziario. Nella comunicazione ufficiale, Rocchi ha ribadito la fiducia nel poter chiarire la propria posizione, sottolineando il forte senso di responsabilità verso l’Associazione Italiana Arbitri.

L’inchiesta, secondo quanto emerso, riguarda presunte irregolarità nella gestione delle designazioni arbitrali durante la stagione di Serie A 2024/2025. Tra gli episodi contestati, la scelta dell’arbitro per Bologna-Inter del 20 aprile 2025, indicato come direttore di gara gradito alla squadra nerazzurra impegnata nella corsa scudetto. Un secondo filone riguarda le designazioni in Coppa Italia, con ipotesi di "schermature" per evitare determinate assegnazioni, mentre il terzo episodio coinvolgerebbe un presunto intervento nella gestione VAR durante Udinese-Parma.

Attorno a Rocchi si muove ora l’intero sistema arbitrale. Anche Andrea Gervasoni si è autosospeso per le medesime ragioni, ma il focus resta sul designatore, figura chiave nella struttura CAN. L’Associazione Italiana Arbitri convocherà a breve il Comitato Nazionale per definire i prossimi passi. Nel frattempo, il caso Rocchi resta aperto e rappresenta uno dei momenti più delicati degli ultimi anni per l’arbitraggio italiano.

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