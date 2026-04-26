Mandragora arrabbiato per il cambio, Vanoli smorza: "Dinamiche belle, voleva darci una mano"

Mister Paolo Vanoli, intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio col Sassuolo per 0-0, ha risposto anche a delle domande su alcuni singoli della squadra viola. Queste le dichiarazioni dell'allenatore della Fiorentina:

Le fa piacere che Kean non fosse nemmeno allo stadio?

"Lo sto facendo lavorare tanto perché ne abbiamo bisogno. Sta facendo le doppie sedute e farà di tutto per aiutarci da qui alla fine".

Cosa è successo al momento del cambio con Mandragora?

"Sono le dinamiche belle di campo. Rolando è uno che ci tiene e che non voleva uscire, aveva voglia di darci mano".

Perché prima era uscito il numero di Fagioli?

"Mi sono capito male con il mio team manager".

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