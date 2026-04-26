Mandragora arrabbiato per il cambio, Vanoli smorza: "Dinamiche belle, voleva darci una mano"
TUTTO mercato WEB
Mister Paolo Vanoli, intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio col Sassuolo per 0-0, ha risposto anche a delle domande su alcuni singoli della squadra viola. Queste le dichiarazioni dell'allenatore della Fiorentina:
Le fa piacere che Kean non fosse nemmeno allo stadio?
"Lo sto facendo lavorare tanto perché ne abbiamo bisogno. Sta facendo le doppie sedute e farà di tutto per aiutarci da qui alla fine".
Cosa è successo al momento del cambio con Mandragora?
"Sono le dinamiche belle di campo. Rolando è uno che ci tiene e che non voleva uscire, aveva voglia di darci mano".
Perché prima era uscito il numero di Fagioli?
"Mi sono capito male con il mio team manager".
Altre notizie Serie A
Primo piano
Serie A
Serie B
Bari nel caos completo. Non trema solo Longo, ma tutto il club: il 1° maggio può esser retrocessione
Serie C
Serie C, risultati parziali ultima giornata: nel Girone B l'Arezzo sarebbe promosso. Inguaiata la Torres
Pronostici
Calcio femminile