TMW Inter U23 all'esordio in C: il bilancio di fine campionato raffrontato alle altre 'Squadre B'

Si chiuderà nella giornata odierna la regular season del campionato di Serie C, ma ieri è andato in archivio il Girone A (QUI il recap completo), unico dei tre raggruppamenti in campo ieri, sabato 25 aprile. Un Girone A nel quale ha fatto il suo esordio l'Inter U23, quarta Squadra B nata in Italia che ha visto luce dopo la mancata iscrizione della SPAL alla corrente stagione di terza serie: il bilancio ha parlato di un dodicesimo posto, con 48 punti collezionati in 38 gare. Niente playoff, quindi, per i baby nerazzurri.

"Il gol che abbiamo preso è un po' l'emblema di questa annata - le parole del tecnico Stefano Vecchi nel post gara -. Siamo poco incisivi, poco concreti e cattivi, certe ingenuità anche oggi le abbiamo pagate".

Ma, nel confronto con il primo anno delle altre U23, come son da "catalogare" i milanesi? Nella media, perché anche la Juventus Next Gen, al suo primo anno di Serie C, non centrò gli spareggi promozione, chiudendo il campionato nelle medesima posizione di classifica dell'Inter U23; solo l'Atalanta U23 ha fatto meglio, piazzandosi al quinto posto nel Girone A della stagione 2023-2024 e perdendo poi il primo turno dei playoff nazionali. Ma attenzione, non è da dimenticare l'avventura del Milan Futuro, unica a esser stata drammatica: 18º nel Girone B e playout persi contro la citata SPAL. Poi, un campionato di alti e bassi in Serie D.

Comprensibile quindi un po' di rammarico da parte dell'Inter U23, ma niente di disastroso. Anzi, la sensazione è che delle ottime basi siano state gettate, sul futuro si può lavorare. Con la certezza che il club non mancherà all'appuntamento.