Risultati Serie C. È terminato il Girone B: Arezzo promosso in Serie B. Playout Torres-Bra

Dopo aver archiviato, nella serata di ieri, il Girone A, è tornata quest'oggi in campo la Serie C, per la 38ª e ultima giornata, che vedrà giocarsi il Girone B e il C: si è partiti alle 14:30 con il raggruppamento del centro Italia, che proprio in questa ultima giornata ha eletto la sua regina. La promozione diretta in B è andata all'Arezzo.

Successo amaranto sulla Torres - e i tre punti dei toscani rendevano ininfluente il risultato dell'Ascoli, che ha comunque perso a Campobasso -, con i sardi che vedono anche il sorpasso della Sambenedettese in classifica e sono quindi condannati al playout contro il Bra, che era già certo della disputa degli spareggi salvezza e doveva conoscere solo l'avversario. Per i marchigiani è stato propizio l'abbondante extra time, considerando che i due gol che hanno salvato i rossoblù sono arrivati quando il cronometro segnava già il 9' di recupero.

Di seguito il punto della situazione:

38ª GIORNATA – 25-26 APRILE 2026

GIRONE B

Già giocate

Arezzo-Torres 3-1

40' Tavernelli (A), 48' Di Stefano (T), 55' Arena (A), 90'+5 Pattarello (A)

Campobasso-Ascoli 1-0

64' Gala

Forlì-Perugia 1-1

48' Macrì (F), 62' Bacchin (P)

Gubbio-Pineto 2-0

24' Carraro, 77' Mastropietro

Guidonia Montecelio-Carpi 1-3

28' Figoli (C), 32' e 60' Spavone (G), 45'+2 Zagnoni (C), 48' Gaddini (C)

Juventus Next Gen-Bra 2-2

8' Gunduz (J), 25' Oboavwoduo (J), 28' Rabuffi (B), 87' [aut.] Pagnucco (J)

Pontedera-Livorno 0-2

19' Peralta, 71' Falasco

Ternana-Pianese 1-3

8' Kerrigan (T), 58' e 78' Ongaro (P), 90'+3 Sodero (P)

Vis Pesaro-Sambenedettese 2-2

20' Zini (S), 53' e 90'+6 Paganini (V), 90'+8 e 90'+9 Lonardo (S)

Riposa: Ravenna

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 80, Ascoli 77, Ravenna 73, Campobasso 59, Juventus Next Gen 53, Pianese 50, Pineto 50, Gubbio 48, Ternana 48, Vis Pesaro 46, Livorno 43, Forlì 40, Carpi 40, Guidonia Montecelio 38, Perugia 38, Sambenedettese 37, Torres 36, Bra 32, Pontedera 20

N.B. - Arezzo promosso in Serie B; Pontedera retrocesso in Serie D

Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C

Domenica 26 aprile, ore 18:00

Atalanta U23-Catania

Picerno-Sorrento

Benevento-Audace Cerignola

Casertana-Giugliano

Cavese-Cosenza

Crotone-Latina

Foggia-Salernitana

Potenza-Monopoli

Team Altamura-Casarano

Trapani-Siracusa

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 81, Catania 69, Salernitana 66, Cosenza 66, Casertana 65, Crotone 61, Monopoli 55, Casarano 53, Audace Cerignola 53, Potenza 48, Team Altamura 45, Atalanta U23 44, Cavese 41, Picerno 39, Latina 39, Sorrento 38, Giugliano 36, Foggia 27, Siracusa 25, Trapani 23

N.B. - Benevento promosso in Serie B; Trapani retrocesso in Serie D

Trapani penalizzato di 25 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 11 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE A

Già giocate

Alcione Milano-Albinoleffe 2-1

20' Ciappellano (AM), 55' Bright (AM), 67' Astrologo (AL)

Arzignano Valchiampo-Pro Vercelli 3-0

51' Nanni, 58' Mattioli, 73' Moretti

Cittadella-Giana Erminio 0-2

49' Ferri, 66' Galeandro

Dolomiti Bellunesi-Trento 0-0

Inter U23-Union Brescia 0-1

78' Crespi

Lumezzane-Virtus Verona 4-1

22' Anatriello (L), 29' Caccavo (L), 44' Ghiliani (L), 45+2' Mancini (L), 89' [aut.] Paghera (L)

Ospitaletto-Novara 0-2

6' [aut.] Casali (O), 30' Lanini (N)

Pergolettese-Lecco 3-0

11' Corti, 45+1' Ferrandino, 65' Roversi

Renate-Pro Patria 2-1

31' Tunjov (P), 32' Vesentini (R), 87' Delcarro (R)

Triestina-Vicenza 1-6

17', 35' e 52' Morra (V), 32' Costa (V), 49' e 58' Reda (V), 73' Voca (T)

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 89, Brescia 69, Renate 64, Lecco 64, Trento 63, Cittadella 59, Lumezzane 56, Alcione Milano 55, Arzignano Valchiampo 53, Giana Ermnio 52, AlbinoLeffe 50, Inter U23 48, Novara 47, Pro Vercelli 46, Ospitaletto 45, Pergolettese 41, Dolomiti Bellunesi 40, Virtus Verona 25, Pro Patria 23, Triestina 12

N.B. - Vicenza promosso in Serie B; Triestina, Pro Patria e Virtus Verona retrocesse in Serie D

(CLICCA QUI per il recap completo)