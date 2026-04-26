Caso Rocchi, Inter incredula e allibita: contro Bologna e Milan persi due trofei

Dopo la notizia che ha coinvolto Gianluca Rocchi, designatore arbitrale per la Serie A e la Serie B, che è stato accusato di frode sportiva e di aver scelto arbitri graditi all'Inter, la vigilia del match che si giocherà oggi contro il Torino è cambiata per la squadra di Cristian Chivu. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club si è meravigliato di quanto uscito ed è stato spiazzato, a tal punto da essere quasi incredulo.

Le partite incriminate sono Bologna-Inter e Inter-Milan, entrambe finite con sconfitte pesantissime per i nerazzurri, che hanno poi compromesso la corsa allo scudetto e alla Coppa Italia. La società, compresa la proprietà americana, si è confrontata e ha deciso di non pronunciarsi in merito, anche perché i tempi non vengono considerati maturi per farlo. Nessun dirigente dovrebbe parlare prima e dopo il match di campionato che potrebbe avvicinare il 21esimo scudetto.

Nessuno si capacita di come possa essere possibile pensare che una riunione di quel tipo si possa tenere in un San Siro gremito e che Doveri venga fatto designare in un derby di semifinale per evitare di averlo nelle gare successive ed eventualmente in finale. Il risultato infatti è stato diverso perché il fischietto ha poi diretto anche un incontro successivo all'andata di Coppa Italia, terminato 2-2 contro il Parma e anche quello non felice per Inzaghi e i suoi giocatori.