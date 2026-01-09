Como-Bologna, le probabili formazioni: Vojvoda favorito su Kuhn. Torna Castro dal 1'
Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Como-Bologna (Sabato 10 gennaio, ore 15, arbitra Abisso, diretta tv su DAZN).
Come arriva il Como.
Fabregas non avrà Ramon, squalificato: straordinari allora per Kempf, poi rientra Diego Carlos in difesa. Valle aperto a sinistra mentre Van der Brempt torna dal 1’ a destra. Da Cunha confermato dopo Pisa insieme all’intoccabile Perrone. A salire, ballottaggio aperto tra Kuhn e Vojvoda, con il kosovaro in vantaggio. Jesus Rodriguez insostituibile al fianco di Nico Paz versione 10 alle spalle di Douvikas. Da Como, Yvonne Alessandro
Come arriva il Bologna.
Per uscire dalla crisi di risultati Vincenzo Italiano adotterà qualche cambio. In porta conferma per Ravaglia: Skorupski rientrerà solo per la trasferta di Verona. In difesa Holm sostituirà Zortea, mentre Lykogiannis prenderà il posto di Miranda. Al centro straordinari per Heggem con al suo fianco il rientrante Lucumì. A centrocampo dovrebbe rivedersi nuovamente Freuler, che andrebbe a comporre il tandem di mediana insieme a Pobega (ballottaggio con Moro). Sul tridente di trequarti ci saranno Orsolini, Odgaard e uno tra Rowe e Cambiaghi (con il primo favorito). Davanti tornerà Castro. Immobile freme per una chance da titolare, ma dovrebbe entrare solamente a gara in corso per aumentare condizione e minuti nelle gambe. Da Bologna, Leonardo Nevischi
