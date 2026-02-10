Como, Butez: "Ho dato tutto. Ora l'Inter? Queste partite sono fatte per divertirsi"
TUTTO mercato WEB
Jean Butez, portiere del Como, ha parlato a SportMediaset dopo la vittoria ai rigori contro il Napoli. Le sue parole sulla parata del rigore di Lobotka: "Ho spinto e ho dato tutto, ho messo la mano più lunga possibile. Non ho fatto bene prima ma penso che la squadra abbia fatto un buon lavoro".
Arriva una semifinale storica contro l'Inter, c'è da divertirsi?
"Si, prima abbiamo qualche partita importante ma queste sono fatte per divertirsi e fare qualcosa di grande per tutta la società e i tifosi".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Fabrizio Biasin Inter: Luis Henrique chiarisce il metodo-Chivu. Milan: l’operazione scudetto passa dal suo gioiello. Juve: lo sgarro a Spalletti. Roma: applausi alla dirigenza. E su Napoli-Como…
Le più lette
2 Inter: Luis Henrique chiarisce il metodo-Chivu. Milan: l’operazione scudetto passa dal suo gioiello. Juve: lo sgarro a Spalletti. Roma: applausi alla dirigenza. E su Napoli-Como…
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Da 140 a 230 milioni per rifare il Dall'Ara: perché il Comune si è tirato indietro e cosa può succedere
Serie A
Napoli, Conte non fa polemica nel post gara: "È evidente che sia una brutta stagione per gli arbitri"
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Cinquecento giorni al Mondiale. Soncin scalda i motori della sua Italia in vista delle qualificazioni