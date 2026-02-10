Como, Butez: "Ho dato tutto. Ora l'Inter? Queste partite sono fatte per divertirsi"

Jean Butez, portiere del Como, ha parlato a SportMediaset dopo la vittoria ai rigori contro il Napoli. Le sue parole sulla parata del rigore di Lobotka: "Ho spinto e ho dato tutto, ho messo la mano più lunga possibile. Non ho fatto bene prima ma penso che la squadra abbia fatto un buon lavoro".

Arriva una semifinale storica contro l'Inter, c'è da divertirsi?

"Si, prima abbiamo qualche partita importante ma queste sono fatte per divertirsi e fare qualcosa di grande per tutta la società e i tifosi".