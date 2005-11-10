Como, Da Cunha: "Siamo sereni, avevamo bisogno di tornare alla vittoria"

Dopo il successo del Como sulla Fiorentina per 3-1, ai microfoni di DAZN, è intervenuto Lucas Da Cunha per commentare l'incontro: "Avevamo bisogno di questa vittoria e dei tre punti, siamo pronti e sereni. Manchester? Non è un sogno, ma giocare queste partite per noi è uno stimolo. Abbiamo pochi giorni e vogliamo subito tornare.