Como, Da Cunha: "Siamo sereni, avevamo bisogno di tornare alla vittoria"
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Giuseppe Lenoci
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Oggi alle 17:22Serie A
autore Giuseppe Lenoci
18.10.2026 17:22Serie A
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Dopo il successo del Como sulla Fiorentina per 3-1, ai microfoni di DAZN, è intervenuto Lucas Da Cunha per commentare l'incontro: "Avevamo bisogno di questa vittoria e dei tre punti, siamo pronti e sereni. Manchester? Non è un sogno, ma giocare queste partite per noi è uno stimolo. Abbiamo pochi giorni e vogliamo subito tornare.
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