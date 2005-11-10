Como, Da Cunha: "Abbiamo iniziato male e abbiamo trovato una squadra forte"

Dopo la super prova in Champions League, il Como di Cesc Fabregas esce sconfitto da San Siro per 2-0 contro l'Inter. A breve la conferenza stampa di Lucas Da Cunha. Diretta testuale a cura di TMW.

20.25 - Inizia la conferenza stampa.

Oggi avete creato davvero poco rispetto agli altri incontri con l'Inter. Perché?

"Abbiamo fatto fatica. Loro hanno fatto una vera partita e noi non siamo riusciti a fare quello che sappiamo fare".

Dal punto di vista tattico quali sono state le difficoltà?

"Volevamo giocare come sempre, mettere intensità. E' stato difficile però, e quando non giochiamo bene si vede. Siamo mancati anche in profondità. E' stato difficile trovare spazio".

Eravate anche un po' contratti e nervosi, hai avuto anche tu questa impressione?

"Non avevamo pressione. Abbiamo iniziato male. L'Inter ci ha fatto male ma abbiamo l'abitudine di giocare queste gare".

Può esserci stato un umano rilassamento mentale dopo la gara di Champions?

"No, siamo il Como e stasera abbiamo giocato contro l'Inter. Anche se vinciamo 9-1 pensiamo gara dopo gara. Loro hanno giocato molto meglio".

Cosa vi ha messo in difficoltà?

"Loro hanno messo pressione e noi abbiamo perso troppe palle. Abbiamo perso fiducia subito, poi abbiamo perso i duelli".

Può aver pesato il ciclo con tante partite vicine?

"Io non credo perché recuperiamo sempre molto bene. Non penso che era un problema di fisicità ma probabilmente di livello. Abbiamo trovato una squadra forte".

20.31 - Finisce qui la conferenza stampa.