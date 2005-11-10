Juventus, Boga e non Alajbegovic. Spalletti: "Non possono giocare sempre gli stessi"

Il mister della Juventus Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida contro la Fiorentina valevole per l’11^ giornata di Serie A.

Perché Boga dal 1' e Alajbegovic in panchina?

"Abbiamo giocato due giorni fa e poi tre giorni prima di due giorni fa: non possono giocare sempre gli stessi. Boga quando è entrato ha fatto bene".

Gara anche di nervi stasera?

"Ci sarà un volume altissimo, diventa una città più grande. Bisognerà essere bravi a non farsi manipolare e rimanere con la testa lucida, possibilmente alzando il livello di calcio giocato. Dobbiamo avere una qualità da poter esibire in campo e vedremo se la sapremo usare, la frenesia uccide la ragione. Può essere una gara di una piccola svolta quella di stasera".

Che alternativa può essere Ekhator?

"E' quella prima punta forte fisicamente e anche veloce ad andare nello spazio. Un ragazzo giovane, sente un po' la pressione e l'ha accusata con questi due infortuni avuti precedentemente. Va dato un po' di tempo, siamo contenti di averlo a disposizione".