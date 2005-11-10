Fiorentina, Pellegrino: "Gol alla Juve come Batistuta? Voglio segnare, come in ogni gara"

L'attaccante della Fiorentina Mateo Pellegrino ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match contro la Juventus valido per l’11^ giornata di Serie A.

E' riuscito Vanoli a farvi capire l'importanza di questa partita?

"Ci è riuscito, ma sapevamo anche noi quanto sia importante per la città e daremo il massimo".

Vuoi segnare alla Juve come fece Batistuta?

"Ho voglia di fare gol, come in tutte le partite. Sarà importante vincere oggi".