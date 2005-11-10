Fiorentina, Pellegrino: "Gol alla Juve come Batistuta? Voglio segnare, come in ogni gara"
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Paolo Lora Lamia
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Oggi alle 20:23Serie A
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08.11.2026 20:23Serie A
L'attaccante ex Parma prima del match contro la Juventus: "Sappiamo quanto sia importante per la città, vogliamo vincere".
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L'attaccante della Fiorentina Mateo Pellegrino ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match contro la Juventus valido per l’11^ giornata di Serie A.
E' riuscito Vanoli a farvi capire l'importanza di questa partita?
"Ci è riuscito, ma sapevamo anche noi quanto sia importante per la città e daremo il massimo".
Vuoi segnare alla Juve come fece Batistuta?
"Ho voglia di fare gol, come in tutte le partite. Sarà importante vincere oggi".
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