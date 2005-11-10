Inter, Thuram: "Ce la siamo giocata bene. Il Como è una grandissima squadra"
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Matteo Selli
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Oggi alle 20:30Serie A
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08.11.2026 20:30Serie A
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Le parole dell'attaccante dell'Inter Marcus Thuram al termine della sfida di campionato contro il Como. Le riporta DAZN:
"Il Como è una grandissima squadra, ce la siamo giocata bene stasera, a volta capita di fare una grande partita in cui l'avversario non trova soluzioni. Esultanza? Ho visto il cartellone e mi sono seduto, mi è venuta così e l'ho fatto".
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