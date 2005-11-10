Como, Fabregas: "L'Inter è più forte di noi, ma devo fare i complimenti ai ragazzi"

Le parole dell'allenatore del Como Cesc Fabregas nel postpartita della sfida contro l'Inter. Le riporta DAZN:

"Non abbiamo iniziato bene, si è visto che abbiamo sbagliato un passaggio in più. Non c'era quella fiducia, ma dobbiamo fare i complimenti all'Inter, sono stati più bravi di noi. Questo deve farci capire che serve equilibrio, che siamo dentro ad un percorso, è tutto molto diverso, si gioca ogni tre giorni. Fino ad oggi abbiamo fatto bene, bisogna ringraziare i ragazzi per quello che stanno facendo e dare la mano all'Inter perché sono più forti di noi. Sono orgoglioso di quello che mi danno i ragazzi ogni giorno. L'allenatore si deve adattare, il cambio a metà tempo dovevo farlo. In quel momento serviva una soluzione difensiva, ci stavano facendo male con le due punte. Ho cercato più solidità con Smolcic, era l'unica cosa che potevo fare. Serviva più fisicità. Mi fa male come abbiamo perso, con palloni persi con troppa facilità. Questo ti fa perdere fiducia e loro sono fortissimi, anche San Siro non ha aiutato. Loro sono una delle migliori squadre in contropiede e sono pericolosi. Loro hanno fatto tredici falli e lo fanno bene. Noi abbiamo fatto cinque falli, in queste partite possono cambiare il ritmo. A noi manca un po', quello che vediamo con Luis Milla che dice che siamo troppo buoni, ci manca quello e l'Inter invece è bravissima".