Inter, Carlos Augusto: "Il derby ci ha dato la scossa. Siamo a novembre ma dobbiamo continuare così"

Pio Esposito e Marcus Thuram decidono Inter-Como. Fabregas ancora ko contro Chivu. A breve la conferenza stampa di Carlos Augusto. Diretta testuale a cura di TMW.

20.33 - Inizia la conferenza stampa.

Quanto la voglia di riprenderti la nazionale brasiliana ha avuto un peso?

"Dopo queste vacanze dove ho saltato i Mondiali, se sei ambizioso ti fa male. Io sono uno che quando le cose non vanno sto zitto e lavoro. Sono contento di come ho iniziato con l'Inter. Spero di continuare così. La cosa più importante è che l'Inter vinca. La stagione è lunga, oggi abbiamo dimostrato cosa vogliamo".

Oggi è stata una bella partita dal punto di vista tattico.

"Sappiamo che loro sanno fare male. Noi difensori siamo stati aggressivi come i centrocampisti e gli attaccanti. Sono molto contento della partita fatta, è stata di carattere. Dovevamo vincere e secondo me abbiamo fatto molto bene. Siamo a novembre ma dobbiamo continuare così".

Dal punto di vista mentale sembra un'altra Inter. Cos'è cambiato?

"Avevamo fatto fatica all'inizio della stagione. L'approccio ci faceva male, il derby ci ha dato la scossa. Secondo me abbiamo fatto due partite alla grande. Se continuiamo così possiamo dare grandi soddisfazione".

Oggi sembravate "leggeri".

"Loro con il possesso palla sanno fare male alle squadra. Oggi abbiamo iniziato in maniera aggressiva. Alle volte le sconfitte ti fanno cambiare".

E' il momento migliore della tua carriera?

"E' il mio momento migliore ma devo migliorare tanto. Ho 27 anni, non sono giovane ma quando sono in campo voglio dare il mio meglio per la squadra. Quando ti alleni tutti i giorni con i compagni nei giri delle nazioni migliori".

20.39 - Finisce qui la conferenza stampa.