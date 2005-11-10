Como, Da Cunha: "Lo scorso anno facevamo fatica a vincere queste partite"

Il match winner di giornata, Lucas Da Cunha ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo del Como contro il Venezia. "Lo scorso anno facevamo fatica a vincere queste partite, stiamo crescendo e siamo pronti a giocare anche queste partite. E' stato difficile, ma siamo felici perché alla fine abbiamo vinto".

Quinto rigore su cinque, come batti i rigori?

"E' la prima volta che sono rigorista, lavoro durante la settimana anche con il preparatore dei portieri per vedere dove posso tirare. Non faccio niente di particolare".