Como, Diao: "Felice di aver ritrovato il gol, la fiducia di Fabregas è importante"

Assane Diao, attaccante del Como, è stato intervistato da DAZN dopo la vittoria per 5-0 sul Pisa: "Sono molto felice, oggi è un'altra vittoria e sono tornato al gol. Ho ringraziato Dio, che è stato molto importante per me in questo periodo difficile e poi la mia famiglia che mi è sempre stata vicina. Il mister è contento, sa quanto sono stato fuori e questo per me è molto importante".