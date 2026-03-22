Como, Diao: "Felice di aver ritrovato il gol, la fiducia di Fabregas è importante"
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Assane Diao, attaccante del Como, è stato intervistato da DAZN dopo la vittoria per 5-0 sul Pisa: "Sono molto felice, oggi è un'altra vittoria e sono tornato al gol. Ho ringraziato Dio, che è stato molto importante per me in questo periodo difficile e poi la mia famiglia che mi è sempre stata vicina. Il mister è contento, sa quanto sono stato fuori e questo per me è molto importante".
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