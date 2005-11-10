Como come Disneyland? Suwarso: "Mi sono espresso male, guardiamo il modello Ferrari"

Mirwan Suwarso, presidente del Como, in una intervista a La Provincia ha voluto chiarire le proprio idee riguardo il progetto Como, definito con un parallelo con Disneyland, parola che ha creato un po' di malumore intorno alla piazza: "Me ne sono accorto (sorride come chi ha fatto una maratella, ndr). In effetti ho usato un termine che si prestava a equivoci. Magari hanno pensato che volessimo fare un parco divertimenti perenne. Potrei usare altri termini (si mette a smanettare sullo smartphone, sempre con espressione divertita, a cercare definizioni che possano calzare al suo concetto, ndr).

Potrei dire... evento, concerto, così come un artista top riesce a declinare la sua attività in varie direzioni, dalla sala incisione, al disco al concerto, al merchandising. Oppure il settore wine, dalla vigna alla tavola, alla vendita che però diventa experience con gite mirate nelle case vinicole famose. Oppure la Ferrari, che ha tutto un mondo che ruota sul suo marchio. Ho usato la parola Disney perché hanno saputo differenziare molto, forse più di tutti, attorno a un brand. Tutto lì".