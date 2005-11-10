Suwarso: "Thohir ci aiutò a comprare il Como. L'anno prossimo sarà ancora più difficile"

Nel corso del suo intervento per il programma di Hanif Thamrin, il patron del Como Mirwan Suwarso ha raccontato un retroscena sul suo approdo in biancoblù: "A darmi una mano per arrivare qui è stato anche Erick. All'epoca aveva l'Inter. Nel suo gruppo c'era una persona che si chiama Susi. Quando volevamo acquistare il Como, sono stati loro ad aiutarci, a presentarci gli avvocati. Tutto passava dal gruppo di Susi".

Soffermandosi ancora sull'ex patron dell'Inter ha proseguito: "Io ho visto personalmente che Erick aveva ereditato problemi enormi all'Inter, a partire da un debito molto grande. Prima, sotto Moratti, l'Inter era stata soprattutto un progetto di ambizione, più che un progetto imprenditoriale. C'erano debiti con gli agenti ancora da pagare, debiti con i giocatori: erano tantissimi. Sono entrati e hanno rimesso in ordine la contabilità. Quanto tempo è rimasto Erick all'Inter? Non ricordo, qualche anno: tre o quattro, quattro-sei anni, più o meno".

Tornando agli aspetti in casa Como ha sottolineato: "Dobbiamo ridurre le uscite se i ricavi non aumentano. Devo portare avanti due cose contemporaneamente: diminuire i costi e aumentare le entrate. E nel frattempo dobbiamo mantenere competitiva la squadra. Stiamo scoprendo adesso quanto sia difficile giocare ogni tre giorni. Non soltanto per la preparazione delle partite, ma soprattutto per la tenuta mentale dei giocatori".

Infine il numero uno lariano ha concluso: "Una partita contro il Lipsia porta un'intensità emotiva altissima. Poi mantenere lo stesso livello nella partita successiva non è semplice. Puoi dire ai giocatori quello che vuoi, ma la capacità mentale di una persona ha dei limiti. Noi stiamo ancora imparando. Potremmo dover cambiare parecchi giocatori per rispettare il fair play finanziario. E l'anno prossimo sarà ancora più difficile".